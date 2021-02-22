شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تفتتح جناحها في «أيدكس 2021» بمشاركة 12 شركة وطنية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - افتتح محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي رئيس الوفد السعودي أمس (الأحد) جناح المملكة العربية السعودية في معرض الدفاع الدولي «أيدكس2021» والذي يحمل شعار «استثمر في السعودية».

ويضم الجناح السعودي الذي تقوده وتنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وعدداً من كبرى المؤسسات والشركات الوطنية السعودية المتخصصة في مجال الصناعات الدفاعية والأمنية وبمشاركة وزارة الاستثمار، والذي يُقام خلال الفترة من 21 حتى 25 فبراير الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وكان محافظ هيئة الصناعات العسكرية قد شارك أمس متحدثاً في الجلسة الأولى من مؤتمر الدفاع الأول والمصاحب لمعرض «آيدكس2021» التي حملت عنوان «الفرص الابتكارية في إدارة أنظمة سلسة التوزيع لحقبة ما بعد كورونا» حيث أكد سعي الهيئة العامة للصناعات العسكرية إلى تحقيق الهدف الرئيسي المتمثل في رفع نسبة التوطين في القطاع بما يزيد على 50% من الإنفاق الحكومي على الخدمات والمعدات العسكرية بحلول العام 2030، وزيادة الإنفاق على البحوث والتقنيات العسكرية من 0.2% إلى 4%، إضافة إلى سعي القطاع من خلال إستراتيجته الواضحة إلى دعم التحول الرقمي في سلاسل الإمداد، لاسيما أن المملكة تقع في قلب سلاسل الإمداد العالمية مما يجعلها بوصلة الاستثمار في القطاع. وقد شهد افتتاح الجناح السعودي حضور وكيل رئيس أمن الدولة الفريق ناصر الصيخان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة تركي بن عبدالله الدخيل، وعدد من المسؤولين ومن المستثمرين في قطاع الصناعات العسكرية الدفاعية والأمنية، حيث وقف العوهلي على أجنحة الجهات المشاركة في الجناح السعودي والذي يضم 12 شركة محلية.

وأكد محافظ هيئة الصناعات العسكرية، أن مشاركة المملكة في معرض آيدكس يُمثل منصة نوعية لتطوير الصناعة في القطاع عبر خلق شراكات بين اللاعبين في المجال، وتبادل المعارف والخبرات، ونقل التقنية، مضيفاً أن المملكة تُولي قطاع الدفاع والأمن الوطني أولويةً كبيرة؛ حيث جاء توجه القيادة الرشيدة الهادف إلى توطين الصناعات المختلفة في المملكة لتكون مصدراً لإثراء اقتصادنا الوطني، وسبباً لازدهاره المستدام.

وأشار المهندس العوهلي إلى أن مشاركة المملكة في المعرض تستهدف دعم المستثمرين وتسهيل دخولهم لسوق الصناعات العسكرية والأمنية السعودية والتعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة فيه، حيث تسعى منظومة قطاع الصناعات العسكرية في المملكة ممثلة بالهيئة وكافة شركائها من القطاعين الحكومي والخاص، إلى العمل على تحقيق الهدف الإستراتيجي وهو توطين الصناعات العسكرية في المملكة بما يزيد على 50% من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030.