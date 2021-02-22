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أميرا جازان وعسير يناقشان تطوير المحافظات

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جدة - خالد شويل - التقى أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز بمكتبه أمس، أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، والوفد المرافق له، الذي يزور المنطقة حالياً.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين إمارتي جازان وعسير وكافة الجهات الحكومية؛ لتقديم كل ما يعود بالنفع والفائدة على المواطن والمقيم في جميع المجالات الخدمية ويسهم في تنمية وتطوير المحافظات والمراكز والقرى التابعة للمنطقتين، بما يحقق رؤية المملكة 2030 ويلبي تطلعات القيادة الرشيدة.


محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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