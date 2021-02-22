شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» يضاعف إنفاق أكبر أسرة في بريطانيا ! والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت آل ريدفورد، وهي أكبر عائلة في بريطانيا، أن نفقاتها على الطعام ارتفعت إلى درجة كبيرة في أتون جائحة فايروس كوفيد-19، لأن أطفالها البالغ عددهم 22 طفلاً لا يكفون عن الأكل، بسبب البقاء في المنزل امتثالاً لتعليمات الإغلاق.

ويرعى الزوج نويل ريدفورد (50 عاماً)، وزوجته سو (45 عاماً) أطفالهم الـ22، وأصغرهم هايدي التي ولدت في أبريل 2020. وتقول الأسرة إن متوسط استهلاكها اليومي يبلغ 19 قارورة حليب، و4 خبزات كبيرة، و42 لفة ورق من مناديل المرحاض، و3 أنابيب معجون أسنان، و80 كأس زبادي أسبوعياً. وقالت الأم سو لصحيفة «ميرور» إن فاتورة الطعام تضاعفت على الأسرة بسبب استمرار وجود الأطفال في المنزل. وبدأت القناة التلفزيونية الخامسة أمس (الأحد) سلسلة وثائقية من أربعة أجزاء عن حياة آل ريدفورد تحت وطأة الجائحة. وذكرت العائلة أنها تواجه تحديات جمة في تعليم الأطفال من خلال أنظمة التعلم عن بعد.

وأشارت الأم سو إلى أن المشكلة تتجسد في كيفية متابعة 6 أطفال في المرحلة الثانوية، وخمسة في التعليم الابتدائي. وكان كريس (31 عاماً) وسوفي (27 عاماً)، وهما أكبر أبناء الأسرة، قد انتقلوا إلى مساكن خاصة بهما. ويبلغ عمر أكبر أطفال الأسرة حالياً 25 عاماً، وهي للابنة كلوّي. أما الأصغر فهي هايدي التي تبلغ من العمر 10 أشهر. ويعيشون جميعاً تحت سقف واحد. وتقول الأسرة إن نفقتها الأسبوعية على الطعام تصل حالياً إلى 400 جنيه إسترليني. وكان نويل وسو تعارفا عندما كانا في السابعة من عمريهما. وأنجبت سو طفلهما الأول عندما كانت في الـ14 من عمرها، في حين كان عمر نويل 19 عاماً. وتزوجا عام 1993. وأنجبت ابنتهما ميللي (19 عاماً) طفلة قبل ثلاثة أشهر.