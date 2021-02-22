بالفيديو.. كورية ولدت في المملكة: أحب الكبسة والمندي والقهوة

كشفت فتاة كورية ولدت في السعودية، عن تجربتها والأشياء التي أعجبتها بالمملكة، قائلة: إنها درست في جامعة الملك سعود، وتعلمت اللغة العربية من صديقاتها السعوديات.

وأضافت الكورية مين يونج كيم خلال حوارها عبر برنامج «يا هلا» المذاع على قناة «روتانا خليجية»، اليوم الأحد: «أتحدث اللغة الإنجليزية أكثر من العربية»، مشيرة إلى أنها تدرس اللغة العربية الفصحى في الجامعة، وتخصصت في التايكوندو بعد دراسة دامت 4 سنوات.

وعن أبرز الأشياء التي أعجبتها في المملكة قالت: «أحب الثقافة السعودية والسعوديين، وأعتبر السعودية بلدي الثاني».

وتابعت الفتاة الكورية: «أحب الكبسة والمندي، وأعشق القهوة العربية»، أدرس في معهد اللغة العربية لغير الناطقين بها.

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