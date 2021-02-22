الصحة: سجلوا للحصول على اللقاح والقرار ثمنه حياة

متابعات الخليج 365 - الرياض

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شددت وزارة الصحة على أهمية التسجيل لأخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إنه يجب سرعة التسجيل والحصول على لقاح كورونا خاصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، محذرة من تجاهل الأمر وتداول شائعات مغلوطة عن أضرار اللقاحات.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، قد جدد التأكيد على أن كل لقاحات كورونا المعتمدة في المملكة حاليًّا هي آمنة وفعالة، وتم التأكد من فعاليتها عبر الهيئة العامة للغذاء والدواء التي لا تجيز أي لقاح إلا بعد التأكد من هذه الاشتراطات والمعايير.

وقال العبدالعالي ردًّا على سؤال “متابعات الخليج 365” خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم أمس الأحد، حول تشكيك بعض الأشخاص غير المختصين في فعالية بعض اللقاحات المعتمدة: إن كل اللقاحات المعتمدة حاليًّا، والتي سيتم اعتمادها لاحقًا هي فعالة وآمنة، مشددًا على أن كل الإجراءات والسياسات والخطوات التي تقوم بها هيئة الغذاء والدواء عالية المستوى ودقيقة جدًّا ولا يمكن التنازل عن خطوة أو إجراء للتأكد من الفعالية والجودة.

وقال متحدث الصحة: ”لدينا طمأنينة وثقة عالية جدًّا بأن كل ما تجيزه الهيئة فهو يحقق الفعالية والمأمونية وبالتالي كل اللقاحات المتوفرة في المملكة أو التي ستجتاز أو ستحصل على الاعتمادات في المستقبل من قبل هيئة الغذاء والدواء هي لقاحات يستطيع الكل الحصول عليها لبلوغ مناعتهم الفردية واطمئنانهم على حصول ما نرجوه من هذه اللقاحات وأيضًا يستفيد منها مجتمعنا بكل أمان وفعالية بإذن الله”.