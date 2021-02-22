مستشار الأمن الأمريكي : إيران معزولة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جاك سوليفان، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مصمم على ألا تحصل إيران على سلاح نووي، معتبرًا أن الدبلوماسية هي الطريق الأفضل لمنع حصول ذلك.

لا رد من إيران:

وقال سوليفان: إن طهران لم ترد بعد على عرض الولايات المتحدة للدخول في حوار بوساطة أوروبية، مضيفًا: “لكن إيران هي المعزولة دبلوماسيًّا الآن- وليس الولايات المتحدة- والكرة في ملعبها الآن”.

وأكد أن “بايدن لا يزال مستعدًّا للتفاوض على العودة للاتفاق النووي مع إيران“، وهو عرض كان وزير الخارجية محمد جواد ظريف قد رفضه في وقت سابق.

وقال سوليفان: إن بايدن “مستعد للجلوس والتحدث إلى الإيرانيين بشأن كيفية إعادة فرض قيود صارمة على برنامجهم النووي.. هذا العرض ما زال قائمًا؛ لأننا نعتقد أن الدبلوماسية هي أفضل طريقة لتناول المسألة”.

أمريكا تتوعد:

من جهة ثانية، شدد سوليفان على أن واشنطن لن تقبل باستمرار طهران في احتجاز رهائن أمريكيين بطريقة غير عادلة وغير قانونية، وقال: إن الولايات المتحدة بدأت اتصالات مع طهران بشأن أمريكيين تحتجزهم طهران.

من جانبه، قال موقع إخباري: إن أي اتصال بين طهران وواشنطن بشأن الأمريكيين المحتجزين في طهران تم عبر السفارة السويسرية التي تدير المصالح الأمريكية، وليس من خلال أي اتصال مباشر.

ونقل الموقع التابع للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني عن مصدر لم يسمه القول: “الحكومة الإيرانية لم تناقش قضية المحتجزين الأمريكيين مع واشنطن. جميع الرسائل تم تبادلها عبر السفارة السويسرية في طهران”.

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