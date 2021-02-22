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شكرا لقرائتكم كورية ولدت في السعودية : أحب الكبسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-22
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كورية ولدت في السعودية : أحب الكبسة
درست في جامعة الملك سعود
متابعات الخليج 365 - الرياض
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كشفت فتاة كورية ولدت في المملكة عن تجربتها والأشياء التي أحبتها في السعودية.
تعلمت العربية:
وقالت مين يونج كيم، في تصريحات إلى برنامج “يا هلا” المذاع على قناة “روتانا خليجية: إنها درست في جامعة الملك سعود، وتعلمت اللغة العربية من صديقاتها السعوديات، متابعة أنها تتحدث اللغة الإنجليزية أكثر من العربية.
تحب الكبسة:
تابعت أنها تدرس اللغة العربية الفصحى في الجامعة، وتخصصت في التايكوندو بعد دراسة دامت 4 سنوات، مشددةً على أنها أحبت الثقافة السعودية والسعوديين، وتعتبر السعودية بلدها الثاني، متابعة: أنها تحب “الكبسة” والمندي، وتعشق القهوة العربية.
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