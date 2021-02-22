اخبار السعوديه

كورية ولدت في السعودية : أحب الكبسة

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم كورية ولدت في : أحب الكبسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-22

كورية ولدت في السعودية : أحب الكبسة

درست في جامعة الملك سعود

متابعات الخليج 365 - الرياض


اسمع الخبر

العناوين الفرعية

كشفت فتاة كورية ولدت في المملكة عن تجربتها والأشياء التي أحبتها في السعودية.

تعلمت العربية: 

وقالت مين يونج كيم، في تصريحات إلى برنامج “يا هلا” المذاع على قناة “روتانا خليجية: إنها درست في جامعة الملك سعود، وتعلمت اللغة العربية من صديقاتها السعوديات، متابعة أنها تتحدث اللغة الإنجليزية أكثر من العربية.

تحب الكبسة: 

تابعت أنها تدرس اللغة العربية الفصحى في الجامعة، وتخصصت في التايكوندو بعد دراسة دامت 4 سنوات، مشددةً على أنها أحبت الثقافة السعودية والسعوديين، وتعتبر السعودية بلدها الثاني، متابعة: أنها تحب “الكبسة” والمندي، وتعشق القهوة العربية.

 
شارك الخبر

شارك الخبر




الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا