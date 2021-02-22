أدبي الأحساء ينظم حوارًا افتراضيًّا عن تفاعل الكتابة والنقد 

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

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ينظم أدبي الأحساء، مساء الأربعاء المقبل، عند الساعة الثامنة بتوقيت المملكة عبر تطبيق (Zoom) لقاءً افتراضيًّا مع الدكتور شكري المبخوت الفائز بجائزة الملك فيصل العالمية فرع اللغة العربية.

في تفاعل الكتابة:

ويتمحور اللقاء تحت عنوان “في تفاعل الكتابة: شؤون الروائي وشجون القراء”، وسيدير الحوار الدكتور عبدالله بن حامد أستاذ الأدب والنقد بجامعة الملك خالد بأبها، وسيكون رابط اللقاء متاحًا على تطبيق النادي وحساباته عبر منظومة الهواتف الذكية للمهتمين بهذا الفن الأدبي الجميل.

برامج مستمرة في أدبي الأحساء:

وقال رئيس النادي الدكتور ظافر الشهري: إن النادي مستمر في تقديم برامجه افتراضيًّا لنجاح التجربة والحرص على صحة وسلامة مرتادي النادي في هذه الظروف الاستثنائية، موضحًا أنه تم في غضون هذا الأسبوع استلام النادي ثلاثة إصدارات جديدة ليرتفع عدد الإصدارات في هذا العام 2021م إلى سبعة إصدارات جاءت متنوعة بين الشعر والنقد والإبداع والحوارات الأدبية والثقافية.



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