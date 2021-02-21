في زيارة رسمية للمملكة.. وزير الداخلية العراقي يصل إلى الرياض

محمد الفلاح - الأحد 21 فبراير 2021

وصل وزير الداخلية العراقي عثمان علي الغانمي إلى العاصمة السعودية الرياض اليوم في زيارة رسمية للمملكة.



وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي، وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

ويضم الوفد الرسمي المرافق لوزير الداخلية العراقي قائد قوات الحدود الفريق الركن الحقوقي حامد عبدالله إبراهيم الحسن، وعدد من المسؤولين بوزارة الداخلية العراقية.