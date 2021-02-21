شكرا لقرائتكم خبر عن «البريد» و«عون التقنية» توقعان اتفاقية تعاون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت مؤسسة البريد السعودي وجمعية عون التقنية الأهلية، اتفاقية تعاون مشترك ضمن برامج المؤسسة للمسؤولية الاجتماعية.

وتضمنت الاتفاقية استقبال البريد السعودي للأجهزة الإلكترونية المستعملة من الراغبين بالتبرع من مؤسسات وأفراد من خلال فروع البريد، وتسليمها إلى جمعية عون التقنية لإعادة تأهيلها وصيانتها وإعادة تدوير التالف منها، ومن ثم يتولى البريد السعودي ممثلاً في قطاع التوزيع إيصالها إلى المحتاجين الذي تم اختيارهم من قبل الجمعية في مناطق المملكة مجاناً.