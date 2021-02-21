شكرا لقرائتكم خبر عن منظمات دخول إلكترونية.. «الرياض الذكية» تبدأ من طريق الملك فهد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واس- الرياض

بدأت أمانة منطقة الرياض بتنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة "منظمات الدخول الذكية على طريق الملك فهد"، باستخدام تقنية التنظيم الآلي (Ramp Metering) في المنطقة الواقعة ما بين تقاطعه مع طريقي الملك عبدالله ومكة المكرمة، وذلك ضمن جهود الأمانة للتحول نحو المدينة الذكية تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وترتكز مبادرة "منظمات الدخول" على الاستفادة من أحدث التقنيات في تنظيم حركة المركبات من مسار الخدمة إلى المسار الرئيسي، وتحقيق الكفاءة في انسيابية التنقل من خلال ابتكار تصاميم مرورية ذات جودة عالية تراعي جوانب السلامة وتحرص على تحسين تجربة مستخدمي الطريق.

وتهدف المبادرة إلى تحسين المشهد الحضري لمدينة الرياض، وتقليل أزمنة الرحلات داخل المدينة، إضافة إلى مساهمتها في تحسين سلوك مستخدمي الطريق وزيادة وعيهم، ورفع مستوى السلامة المرورية، وزيادة كفاءة شبكة الطرق، وتقليل نسبة الانبعاثات الضارة.

وقال أمين منطقة الرياض فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف على "تويتر": في إطار سعينا لاستخدام تقنيات ذكية تحسن المشهد الحضري لمداخل الطرق السريعة وترتقي بكفاءة وانسيابية حركتها المرورية، بدأنا في أمانة منطقة الرياض مع شركائنا بتركيب منظمات دخول إلكترونية لطرق العاصمة المحورية بدءًا من طريق الملك فهد، وستكتمل أولى المراحل خلال أشهر".