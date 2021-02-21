شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق أكثر من 30 منشأة خالفت الإجراءات الاحترازية في بيشة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أغلقت بلدية بيشة أكثر من 30 منشأة تجارية خالفت الإجراءات الاحترازية، ومصادرة 50 كجم من اللحوم الفاسدة، خلال الجولات الرقابية التي نفذها رئيس البلدية علي بن سعيد آل جلبان، الذي استهل مهمات عمله رئيسا للبلدية اليوم (الأحد) بجولة رقابية على عدد من المنشآت التجارية، بحضور عدد من المراقبين الصحيين، وذلك بهدف التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بفايروس كورونا والحد من انتشاره.

وجاء إغلاق المنشآت التجارية بعد أن وقف رئيس البلدية في جولة ميدانية على عدد من المنشآت والمجمعات التجارية وأسواق النفع العام إلى جانب عدد من المطاعم والكافيهات، وذلك في إطار سعي البلدية للتأكد من الالتزام بالاشتراطات والتدابير الاحترازية للحماية من فايروس كورونا.

وأوضح رئيس البلدية علي سعيد آل جلبان أن هذه الأعمال تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أمانة المنطقة وبلدية بيشة لمواجهة فايروس كورونا للتأكد من تطبيق القرارات والتدابير الوقائية والتوعية المستمرة، مشيدًا بتعاون المواطنين في المحافظة والالتزام بالإجراءات الاحترازية، مشددًا على أن ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ مستمرة في ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ المنشآت التجارية المتنوعة وﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻷ‌ﻧﻈﻤﺔ ومعاقبة المخالفين لها مباشرة، مشيرًا إلى أن عقوبة الإغلاق جاءت بعد رصد مجموعة من المنشآت خالفت الإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة.