شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القصيم توفر مقرًا لأخذ لقاح «كوفيد-19» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وقعت جامعة القصيم، مُمثلة بالمدينة الطبية، اتفاقية تعاون مشترك مع وزارة الصحة للمشاركة في حملة التحصين الوطنية ضد فايروس كورونا (كوفيد-19)، إذ تكون بموجبها المدينة الطبية بالجامعة أحد المراكز المنوط بها إعطاء وإيصال لقاحات «كوفيد-19» المعتمدة إلى المستفيدين.

وتقوم المدينة الطبية بالجامعة بموجب الاتفاقية بإعطاء لقاحات «کوفید-19» المعتمدة وتنفيذ عمليات التحصين للمستفيدين من الخدمات الصحية حسب محددات الأولوية للفئات والأعمار التي تقرها وزارة الصحة، وتسجيلهم من قبل الجامعة في الأنظمة الإلكترونية الوطنية المعتمدة، إذ سيتم تحديد أول مواعيد أخذ اللقاح قريبًا بعد اكتمال التجهيزات اللازمة.