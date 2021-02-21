إغلاق 171 منشأة مخالفة للتدابير الوقائية بجدة

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وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية نفذت 4167 جولة رقابية على نطاق 19 بلدية فرعية، و15 بلدية محافظة، رصدت خلالها نحو 215 مخالفة، مثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق في تعاونهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر 940 أو من خلال تطبيق بلدي للبلاغات على الأجهزة الذكية.من جهة ثانية أطلقت أمانة جدة خدمة التعهد الالكتروني من خلال النفاذ الوطني الموحد، التي تتيح للمستفيدين من داخل مدينة جدة وخارجها الحصول على الخدمات التي تتطلب تعهدات دون الحاجة لمراجعة الأمانة، وذلك في إطار برامج التحول الرقمي في القطاع البلدي والارتقاء بخدمة العملاء.
وأوضحت مدير خدمة العملاء في الأمانة رشا باهيثم أن الخدمة تهدف إلى إيقاف التعاملات الورقية، وتقليص الإجراءات، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين عبر تمكينهم من الحصول على الخدمة دون الحاجة للحضور لمقر الأمانة، كما كان معمولا به سابقا، والتي كانت تتطلب تحديد موعد للمراجع وتقديم التعهد ورقيا ومن ثم أرشفته الكترونيا.
وأشارت إلى أن الحصول على خدمة التعهد الالكتروني تتم عبر بوابة الأمانة والدخول من خلال النفاذ الوطني وإنشاء طلب (خدمة تعهد) تتيح للمستفيد تحميل نموذج الكتروني خاص والإشارة لرقم المعاملة الأساسي لتجري دراسته واعتماده وإحالته للإدارة المختصة.
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