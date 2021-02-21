إحباط تهريب 24 كجم حشيش

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أحبطت الجهات الأمنية بمنطقة جازان تهريب 24 كجم من مادة الحشيش المخدر.

وأوضح مدير العلاقات والإعلام بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان أن دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تمكنت من إحباط تهريب 24 كجم من مادة الحشيش المخدر أثناء محاولة تهريبها من قبل مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية.

وأكد العقيد الطويان أنه تم القبض على المهربين، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.