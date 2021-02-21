القبض على شاب اعتدى على فتاة بحفر الباطن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطاحت الجهات الأمنية بالمنطقة الشرقية بمواطن اعتدى على امرأة في مكان عام بحفر الباطن.

وأوضح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة النقيب محمد الدريهم، أنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لشخص اعتدى على امرأة في أحد الأماكن العامة، تمكنت الجهات الأمنية بشرطة محافظة حفر الباطن من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن بالعقد الثاني من العمر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

وكان النائب العام الشيخ سعود المعجب وجه بالقبض على شاب اعتدى بالضرب على فتاة في محافظة حفر الباطن وإحالته للدائرة المختصة بفرع النيابة العامة.

وأفاد مصدر مسؤول في النيابة العامة بأنه صدر أمر النائب العام بالقبض على شاب اعتدى بالضرب على فتاة في محافظة حفر الباطن وإحالته إلى الدائرة المختصة بفرع النيابة للتحقيق معه واستدعاء أطراف القضية لضبط إفاداتهم وشهاداتهم.