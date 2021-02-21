6 وافدين يديرون 8 مستودعات للحطب المحلي في الرياض

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وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه جرى إحالة المخالفين إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم، بالتنسيق مع القطاعات الأمنية ذات العلاقة، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت الفرق الرقابية للقوات الخاصة للأمن البيئي خمس وافدين من الجنسية البنجلادشية وآخر من الجنسية السودانية، يديرون 8 مستودعات جنوب مدينة الرياض تحتوي على 1075 طنا من الحطب المحلي المعروض للبيع.وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه جرى إحالة المخالفين إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم، بالتنسيق مع القطاعات الأمنية ذات العلاقة، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

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