إسناد تشغيل مشروع وسط العوامية لشركة سعودية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسندت هيئة تطوير المنطقة الشرقية تشغيل مشروع وسط العوامية إلى شركة أجدان للتطوير العقاري وهي شركة سعودية متخصصة في مشاريع جودة الحياة، قدمت نماذج مميزة ونجاحات ملهمة في تطوير المواقع وتحويلها لمراكز جاذبة للاستثمار والسياحة.

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية المهندس فهد المطلق بمناسبة توقيع عقد تشغيل وسط العوامية بمحافظة القطيف «إن العمل بمبدأ الشراكة بين الهيئة والأمانة ممثلة بوكالة الاستثمار وما حصلت عليه هذه المبادرة من دعم وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان وحرص الأمين كان له أثر كبير في تعظيم الفائدة من الفرصة ومكننا من توظيف الموارد والأصول بالشكل الأمثل».

وأضاف «نسعى في الهيئة إلى تمكين الجهات في القطاعين العام والخاص ودعمهم لإيجاد خيارات جديدة ومشاريع نوعية ذات قيمة مضافة من خلال استغلال الميزات النسبية للعديد من الأماكن التي تزخر بها المنطقة الشرقية، ودراسة جدوى تحويلها إلى وجهات ومشاريع مميزة وجاذبة للسكان والزوار من المناطق الأخرى والدول المجاورة وتكون محركا يسهم في دفع عجلة الاقتصاد».

مشروع وسط العوامية:

أسند تشغيله إلى شركة أجدان للتطوير العقاري

موقع المشروع:

يقع في محافظة القطيف التي يقطنها نحو 664.497 نسمة

تحظى بنم و سكاني يقدر بـ 2.4% سنويا

تعتبر مدن القطيف وسيهات وصفوى وتارون من المدن الرئيسة في المحافظة وسط العوامية

الهدف من المشروع:

يهدف إلى خلق بيئة جاذبة استثماريا، وليصبح وجهة سياحية ومركزا حضاريا وثقافيا وفنيا؛ بمساحته البالغة 180.000م2 وتصميمه الذي نفذ على الطراز التراثي الخليجي

مكونات المشروع:

يحتوى المشروع على 7 مكونات أساسية:

مباني السوق الشعبي - الأبراج التراثية - المركز الثقافي - الساحات - البيت التراثي - السوق المفتوحة - الطرق والمواقف