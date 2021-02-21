سوق عشوائي في بئر الغنم بمكة

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وأوضح رئيس البلدية المهندس حمدي قدح، أن الجولة الرقابية أسفرت عن إغلاق 16 محلا غير مرخص، إضافة إلى مصادرة وإتلاف 1400 كجم من أسماك وفواكه وخضراوات فاسدة، حيث جرى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.وأكد أن البلدية حريصة على مواصلة الأعمال الرقابية للتأكد من سلامة المعروضات باستمرار ونظامية طرق العرض، ومكافحة الأسواق العشوائية بالمنطقة، داعيا المواطنين والمقيمين في حال وجود ملاحظات أو مخالفات بلدية التواصل عبر رقم البلاغات الموحد 940.
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