شكرا لقرائتكم خبر سوق عشوائي في بئر الغنم بمكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت أمانة العاصمة ممثلة في بلدية العمرة الفرعية بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة والجهات الأمنية، سوقا عشوائيا في منطقة بئر الغنم، توجد داخلها محلات غير مرخصة وتفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية خلال جولات رقابية على المنشآت الغذائية المتعلقة بالصحة العامة ضمن نطاق البلدية، وذلك في إطار جهودها للمحافظة على الصحة العامة وسلامة الغذاء.

وأوضح رئيس البلدية المهندس حمدي قدح، أن الجولة الرقابية أسفرت عن إغلاق 16 محلا غير مرخص، إضافة إلى مصادرة وإتلاف 1400 كجم من أسماك وفواكه وخضراوات فاسدة، حيث جرى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.

وأكد أن البلدية حريصة على مواصلة الأعمال الرقابية للتأكد من سلامة المعروضات باستمرار ونظامية طرق العرض، ومكافحة الأسواق العشوائية بالمنطقة، داعيا المواطنين والمقيمين في حال وجود ملاحظات أو مخالفات بلدية التواصل عبر رقم البلاغات الموحد 940.