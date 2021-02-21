ضبط مروج مخدرات وأسلحة بمواقع التواصل

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وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة المقدم حسين القحطاني، في بيانه أمس، أن المتابعة الأمنية أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر يروج لبيع مواد مخدرة وأسلحة على أحد حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت الجهات الأمنية بمنطقة المدينة المنورة على مواطن في عقده الرابع من العمر، تورط في ترويج مواد مخدرة وأسلحة على مواقع التواصل الاجتماعي.وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة المقدم حسين القحطاني، في بيانه أمس، أن المتابعة الأمنية أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر يروج لبيع مواد مخدرة وأسلحة على أحد حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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