شكرا لقرائتكم خبر الانتقال بين المناطق لا يمنع أخذ جرعة اللقاح الثانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما أعلنت وزارة الصحة عن مواعيد الحصول على الجرعة الثانية من لقاح كورونا في مراكز اللقاح، بدرت تساؤلات من المواطنين والمقيمين حول جدولة المواعيد للجرعة الثانية لبعض المناطق، في حال الانتقال لمنطقة أخرى وإمكانية جدولة الموعد لأخذ اللقاح بها.

وبدورها أكدت الصحة لـ«مكة» أنه يمكن ذلك عندما يتم تفعيل المستفيد للموقع في المنطقة التي يرغب الحصول على الجرعة الثانية فيها.

وأوضحت «الصحة» في بيان عبر حسابها، أنها ستواصل تنفيذ الحملة الوطنية للتطعيم بلقاح كورونا، والتوسع في تدشين المزيد من مراكز التطعيم، لتشمل مناطق المملكة كافة، مع توفر اللقاح خلال الفترة المقبلة، وذلك تواصلا لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وللحد من انتشار فيروس كورونا.