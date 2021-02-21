44 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال أسبوع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لفيروس كورونا المستجد 44,002 مخالفة، وذلك للفترة من 2 إلى 8 رجب الحالي. وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع بـ17,851، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 10,656وفقا لإحصائية نشرها حساب وزارة الداخلية. وشددت الوزارة على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن. توزيع المخالفات على المناطق: الرياض 17,851 مكة المكرمة 10,656 الشرقية 5095 القصيم 2387 المدينة المنورة 1899 الجوف 1327 الباحة 1075 عسير 939 حائل 896 الحدود الشمالية 742 تبوك 611 جازان 346 نجران 178

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