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44 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال أسبوع

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- بواسطة أيمن الوشواش - بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لفيروس المستجد 44,002 مخالفة، وذلك للفترة من 2 إلى 8 رجب الحالي. وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع بـ17,851، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 10,656وفقا لإحصائية نشرها حساب وزارة الداخلية.

وشددت الوزارة على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

توزيع المخالفات على المناطق:

الرياض 17,851

مكة المكرمة 10,656

الشرقية 5095

القصيم 2387

المدينة المنورة 1899

الجوف 1327

الباحة 1075

عسير 939

حائل 896

الحدود الشمالية 742

تبوك 611

جازان 346

نجران 178

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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