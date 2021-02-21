44 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال أسبوع

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وشددت الوزارة على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.توزيع المخالفات على المناطق:
الرياض 17,851
مكة المكرمة 10,656
الشرقية 5095
القصيم 2387
المدينة المنورة 1899
الجوف 1327
الباحة 1075
عسير 939
حائل 896
الحدود الشمالية 742
تبوك 611
جازان 346
نجران 178
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