شكرا لقرائتكم خبر 6 حالات كورونا تغلق 3 مساجد بالرياض والشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أمس، 3 مساجد موقتا بمنطقة الرياض بعد ثبوت 6 حالات كورونا، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 14 يوما 108 مساجد، تم فتح 98 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على صحة مرتادي بيوت الله وفق أعلى معايير السلامة.

وبينت الوزارة في تقرير صادر أمس، أن المساجد المغلقة كان منها اثنان في منطقة الرياض، ومسجد بمدينة الدمام بالمنطقة الشرقية.

وأشارت إلى فتح 6 مساجد بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة، اثنان منها في المنطقة الشرقية، ومسجد واحد في كل من المناطق التالية: الرياض ومكة المكرمة وعسير والقصيم.

ونوهت الوزارة في ختام بيانها اليومي بالتأكيد على المصلين ومنسوبي المساجد بأهمية تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية بالمساجد لضمان سلامتهم، كما دعت في حال رصد أي تقصير أو تراخ في تنفيذ البروتوكولات الصحية بالمساجد إلى الاتصال بمركز خدمات المستفيدين 1933.