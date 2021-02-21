6 حالات كورونا تغلق 3 مساجد بالرياض والشرقية

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وبينت الوزارة في تقرير صادر أمس، أن المساجد المغلقة كان منها اثنان في منطقة الرياض، ومسجد بمدينة الدمام بالمنطقة الشرقية.وأشارت إلى فتح 6 مساجد بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة، اثنان منها في المنطقة الشرقية، ومسجد واحد في كل من المناطق التالية: الرياض ومكة المكرمة وعسير والقصيم.
ونوهت الوزارة في ختام بيانها اليومي بالتأكيد على المصلين ومنسوبي المساجد بأهمية تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية بالمساجد لضمان سلامتهم، كما دعت في حال رصد أي تقصير أو تراخ في تنفيذ البروتوكولات الصحية بالمساجد إلى الاتصال بمركز خدمات المستفيدين 1933.
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