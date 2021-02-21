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متحدث الصحة: الوضع مقلق في بعض المناطق

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- بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس 315 إصابة جديدة بفيروس (كوفيد 19)، وشفاء 349 حالة، و4 وفيات، ليصبح إجمالي الحالات في المملكة 375,006 حالات، من بينها 2451 حالة نشطة، منها 508 حالات حرجة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي عن المستجدات «نحن في مرحلة حساسة، والوضع مقلق في بعض المناطق، لم نصل حتى الآن إلى مرحلة استقرار المنحنى»، مشيرا إلى أهمية الاستمرار في تطبيق الإجراءات.

وأضاف «نتجاوز جائحة كورونا بتطبيق الإجراءات والحصول على اللقاح، وخاصة أن المملكة لا تعتمد سوى اللقاحات ذات الجودة والفعالية، نلحظ إقبالا كبيرا للحصول على اللقاح في مناطق المملكة»، مبينا أن أكثر من 541 ألفا تلقوا اللقاح.

توزيع الحالات على المناطق

الرياض 177

الشرقية 57

مكة المكرمة 28

الباحة 11

المدينة المنورة 8

عسير 6

تبوك 5

الجوف 3

نجران 3

حائل 2

الحدود الشمالية 2

جازان 1

إجمالي الحالات

375,006 المتعافون

366,094 2451

الوفيات 6461

النشطة

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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