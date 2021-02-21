شكرا لقرائتكم خبر متحدث الصحة: الوضع مقلق في بعض المناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس 315 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، وشفاء 349 حالة، و4 وفيات، ليصبح إجمالي الحالات في المملكة 375,006 حالات، من بينها 2451 حالة نشطة، منها 508 حالات حرجة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي عن المستجدات «نحن في مرحلة حساسة، والوضع مقلق في بعض المناطق، لم نصل حتى الآن إلى مرحلة استقرار المنحنى»، مشيرا إلى أهمية الاستمرار في تطبيق الإجراءات.

وأضاف «نتجاوز جائحة كورونا بتطبيق الإجراءات والحصول على اللقاح، وخاصة أن المملكة لا تعتمد سوى اللقاحات ذات الجودة والفعالية، نلحظ إقبالا كبيرا للحصول على اللقاح في مناطق المملكة»، مبينا أن أكثر من 541 ألفا تلقوا اللقاح.

توزيع الحالات على المناطق

الرياض 177

الشرقية 57

مكة المكرمة 28

الباحة 11

المدينة المنورة 8

عسير 6

تبوك 5

الجوف 3

نجران 3

حائل 2

الحدود الشمالية 2

جازان 1

إجمالي الحالات

375,006 المتعافون

366,094 2451

الوفيات 6461

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