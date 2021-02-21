متحدث الصحة: الوضع مقلق في بعض المناطق

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وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي عن المستجدات «نحن في مرحلة حساسة، والوضع مقلق في بعض المناطق، لم نصل حتى الآن إلى مرحلة استقرار المنحنى»، مشيرا إلى أهمية الاستمرار في تطبيق الإجراءات.وأضاف «نتجاوز جائحة كورونا بتطبيق الإجراءات والحصول على اللقاح، وخاصة أن المملكة لا تعتمد سوى اللقاحات ذات الجودة والفعالية، نلحظ إقبالا كبيرا للحصول على اللقاح في مناطق المملكة»، مبينا أن أكثر من 541 ألفا تلقوا اللقاح.
توزيع الحالات على المناطق
الرياض 177
الشرقية 57
مكة المكرمة 28
الباحة 11
المدينة المنورة 8
عسير 6
تبوك 5
الجوف 3
نجران 3
حائل 2
الحدود الشمالية 2
جازان 1
إجمالي الحالات
375,006 المتعافون
366,094 2451
الوفيات 6461
النشطة
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