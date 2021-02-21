شكرا لقرائتكم خبر «توكلنا» يتجاوز 17 مليون مستخدم خلال 9 أشهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تجاوز تطبيق توكلنا 17 مليون مستخدم خلال 9 أشهر منذ إطلاقه، في رقم قياسي يعكس الموثوقية العالية التي يتمتع بها كأحد الحلول الرقمية الناجحة والفاعلة التي أطلقتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، (سدايا) خلال مايو 2020 في إطار دعم الجهود الدولية الصحية لمواجهة جائحة (كوفيد-19).

وأوضح رئيس الهيئة الدكتور عبدالله الغامدي، أن منظومة (توكلنا) تحولت إلى تجربة رائدة على الصعيدين الوطني والإقليمي، بما تمتلكه من خصائص صحية عالية الأداء وخدمات أخرى متنوعة، منوها بالدور المهم والحيوي للتطبيق في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة، التي تشهد فيها المملكة عودة المنحنى الوبائي لتسجيل ارتفاعات في أعداد المصابين بفيروس كورونا، وهو ما يجعل من تحميله وتفعيله ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى.

ونوه بالمبادرات الكريمة لأمراء المناطق في اعتماد إثبات الحالة الصحية عبر التطبيق ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية في مواقع العمل والأسواق التجارية.

وأشاد بالوعي الكبير والمتنامي للمواطنين والمقيمين بأهمية تحميل وتفعيل تطبيق توكلنا، وهو ما ترجمته الأرقام المحققة في عدد المستخدمين، والتي يتوقع أن تشهد زيادة مضطردة خلال الأيام القليلة المقبلة.

عن تطبيق توكلنا: