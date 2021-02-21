«توكلنا» يتجاوز 17 مليون مستخدم خلال 9 أشهر

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وأوضح رئيس الهيئة الدكتور عبدالله الغامدي، أن منظومة (توكلنا) تحولت إلى تجربة رائدة على الصعيدين الوطني والإقليمي، بما تمتلكه من خصائص صحية عالية الأداء وخدمات أخرى متنوعة، منوها بالدور المهم والحيوي للتطبيق في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة، التي تشهد فيها المملكة عودة المنحنى الوبائي لتسجيل ارتفاعات في أعداد المصابين بفيروس كورونا، وهو ما يجعل من تحميله وتفعيله ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى.ونوه بالمبادرات الكريمة لأمراء المناطق في اعتماد إثبات الحالة الصحية عبر التطبيق ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية في مواقع العمل والأسواق التجارية.
وأشاد بالوعي الكبير والمتنامي للمواطنين والمقيمين بأهمية تحميل وتفعيل تطبيق توكلنا، وهو ما ترجمته الأرقام المحققة في عدد المستخدمين، والتي يتوقع أن تشهد زيادة مضطردة خلال الأيام القليلة المقبلة.
عن تطبيق توكلنا:
- تسجيل أكثر من 17 مليون مستخدم في وقت وجيز يعكس حجم ثقة المجتمع بالتطبيق وأهميته كأحد التدابير الاحترازية المهمة
- يعد الرقم الذي وصل إليه قياسيا في تاريخ التطبيقات الوطنية، ويعكس حجم الإيمان المجتمعي بأهميته وكفاءته وخصائصه الفريدة والمتنوعة
- نجاح تجربته منذ إطلاقه للمرة الأولى مع بداية الجائحة مرورا بجميع المراحل التطويرية التي مر بها، يؤكد على مهنية وكفاءة الشباب السعودي من الجنسين
- يعد أحد أبرز الحلول الرقمية الصحية التي سعت منذ اليوم الأول لتطويع التقنية خدمة لجهود الدولة في إدارة الجائحة
- تحميل وتفعيل التطبيق أحد الركائز المهمة التي تعول عليها الدولة في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة، التي عاد فيها المنحنى الوبائي لتسجيل ارتفاعات جديدة
- تعاون المجتمع والتزامه بتحميل وتفعيل التطبيق سيكون له بالغ الأثر في وضع حد لتزايد عدد الحالات، ومساندة جهود الدولة الرامية لتحقيق العودة الكاملة للحياة الطبيعية
- يعمل بخصوصية تامة وبأعلى درجات الأمان والموثوقية، مما يجعل منه حلا تقنيا موثوق الاستمرارية، وللتسهيل على المواطنين والمقيمين على حد سواء
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