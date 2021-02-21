تدشين 10 مراكز لتطعيمات كورونا بالمدينة المنورة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت وزارة الصحة 10 مراكز إضافية للقاحات كورونا في منطقة المدينة المنورة؛ وذلك بمركز صحي قباء، ومركز صحي الدعيثة، إضافة لـ8 مراكز بمحافظات ينبع والعلا وخيبر ومهدالذهب وبدر والعيص والحناكية، إلى جانب وادي الفرع. وأوضحت صحة المدينة المنورة أنه جرى تجهيز مراكز اللقاحات في كل المحافظات بجميع الخدمات الأساسية، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، مبينة أن المراكز يعمل بها نخبة من الطواقم الطبية المتخصصة، وموزعة في مختلف المحافظات لضمان سهولة وصول المستفيدين. ودعت المواطنين والمقيمين للمبادرة بالتسجيل عبر تطبيق صحتي؛ لأخذ اللقاح حفاظا على صحتهم وسلامتهم من الإصابة بالفيروس. ودعت المواطنين والمقيمين للمبادرة بالتسجيل عبر تطبيق صحتي؛ لأخذ اللقاح حفاظا على صحتهم وسلامتهم من الإصابة بالفيروس.

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