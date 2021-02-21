بدء استقبال طلبات منح جامعة نجران

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ودعت الجامعة المتقدمين إلى تعبئة استمارة بيانات الطالب المتوفرة في شروط القبول وإرفاقها الكترونيا مع طلب القبول بعد تحقيق جميع الشروط المطلوبة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت جامعة نجران ممثلة في عمادة القبول والتسجيل أمس، في استقبال طلبات القبول الالكتروني للمنح الداخلية والخارجية عبر البوابة الالكترونية من خلال الرابط المخصص، ويستمر حتى الخميس المقبل.ودعت الجامعة المتقدمين إلى تعبئة استمارة بيانات الطالب المتوفرة في شروط القبول وإرفاقها الكترونيا مع طلب القبول بعد تحقيق جميع الشروط المطلوبة.

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