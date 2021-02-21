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تفاعل إيجابي للمغردين السعوديين مع القضايا المجتمعية والوطنية

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- بواسطة أيمن الوشواش - حظيت القضايا الاجتماعية بالاهتمام الأكبر لدى السعوديين في منصة تويتر طبقا لاستطلاع للمركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام حول تفاعل المغردين السعوديين مع القضايا المجتمعية والوطنية.

وشاركت في الاستطلاع عينة عشوائية بلغت 1730مواطنا من مختلف مناطق المملكة، مثلت نسبة الرجال 68%، والنساء 32%، وجرى تنفيذ الاستطلاع خلال 24 ساعة عبر منهجية علمية اعتمدت على المقابلة الهاتفية المباشرة مع المشاركين في الاستطلاع.

ويلاحظ التنوع في أنواع الحسابات التي يفضل السعوديون متابعتها في تويتر، حيث جاءت الحسابات الإخبارية أكثر الحسابات متابعة بنسبة مثلت 28%، والحسابات المتخصصة في موضوعات محددة مثل التعليم والطب وغيرها بنسبة 25%، والحسابات الحكومية بنسبة 23%، وحسابات الأفراد والشخصيات العامة بنسبة 21%، والحسابات الأخرى بنسبة 2%.

أبرز نتائج الاستطلاع:

54 %من السعوديين يستخدمون أو يتابعون ما ينشر في منصة تويتر

46 % غير مستخدمين لتويتر

55 % الغالبية يرون أن تفاعل المغردين مع القضايا المجتمعية والوطنية يعد إيجابيا

19 % يرون أنه تفاعل (محايد)

11 % يرون أنه تفاعل (سلبي)

14 % لا يعلمون عن ذلك

اهتمامات السعوديين في منصة تويتر

25 %القضايا الاجتماعية

18 %القضايا الاقتصادية

14 %الموضوعات

13 %القضايا التعليمية

القضايا الأمنية وموضوعات الترفيه والسياحة 5% لكل منها

10 %القضايا السياسية والدولية

10 %برامج رؤية المملكة 2030

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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