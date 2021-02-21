سلوى خياط تنال الدكتوراه بامتياز

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصلت الباحثة سلوى جميل يحيى خياط على درجة الدكتوراه بامتياز من قسم اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة الملك عبدالعزيز عن بحثها بعنوان «الملامح التداولية في مقرر الكفايات اللغوية للمرحلة الثانوية، نظام المقررات بالمملكة العربية السعودية». وتكونت لجنة المناقشة من الأستاذ الدكتور سالم الخماش، والأستاذ الدكتور صالح السحيباني، والأستاذ الدكتور فهد اللهيبي.

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