شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. إطلالة ساحرة للكورنيش الشمالي بضبا الساحلية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى):

أظهرت صور جوية، الكورنيش الشمالي بمحافظة ضبا الساحلية، التابعة لمنطقة تبوك.

وبدا في الصور، الإطلالة الساحرة التي يتمتع بها الكورنيش الشمالي بمحافظة ضبا، حيث المياه الزرقاء التي لون السماء الصافية، ومن ورائها الجبال الراسية في مشهد كوني إبداعي.

وجمعت صور الكورنيش الشمالي في ضبا، بين العراقة والحداثة، حيث أن المناظر الخلابة والخدمات المتطورة، تلبي احتياجات المتنزهين وعائلاتهم.