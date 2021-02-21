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شاهد.. إطلالة ساحرة للكورنيش الشمالي بضبا الساحلية

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الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى):

أظهرت صور جوية، الكورنيش الشمالي بمحافظة ضبا الساحلية، التابعة لمنطقة تبوك.

وبدا في الصور، الإطلالة الساحرة التي يتمتع بها الكورنيش الشمالي بمحافظة ضبا، حيث المياه الزرقاء التي لون السماء الصافية، ومن ورائها الجبال الراسية في مشهد كوني إبداعي.

وجمعت صور الكورنيش الشمالي في ضبا، بين العراقة والحداثة، حيث أن المناظر الخلابة والخدمات المتطورة، تلبي احتياجات المتنزهين وعائلاتهم.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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