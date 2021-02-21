شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. المرور يتفاعل مع مقطع مفحط الفجر ويضبط قائد المركبة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت الإدارة العامة للمرور القبض على قائد مركبة يقوم بالتفحيط، ويصدر أصواتًا مزعجة بسيارته خلال عطلة نهاية الأسبوع في وقت متأخر، وإحالته إلى الهيئة المرورية؛ لتطبيق العقوبات المقررة نظامًا ضده.

جاء ذلك تفاعلا مع بلاغ موثّق بالفيديو تضمن: يخرج صاحب هذه المركبة في عطلات نهاية الأسبوع، وكل يومين ويفعل ذلك (التفحيط) في منتصف الليل في وقت متأخر من الساعة 2 صباحًا حتى 3 صباحًا؛ ما يخلق الكثير من الاضطرابات في المنطقة بأصواته الصاخبة.. يرجى زيارة المنطقة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقالت المرور تفاعلا مع البلاغ: شكرًا لكم اهتمامكم وحرصكم، ونفيدكم بأنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.