شكرا لمتابعة خبر عن نصيحة مهمة من الصحة عند الشعور بأمراض الجهاز التنفسي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجهت وزارة الصحة، اليوم الأحد، بضرورة أخذ الحيطة والحذر وإجراء الفحوصات اللازمة عند الشعور بأمراض الجهاز التنفسي كالزكام.

وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي إن تأثير الأمراض ذات العلاقة بالأجهزة التنفسية كالزكام وغيرها، وتشابهها في الأعراض لا يعني أن نتيجة الفحص المخبري ستتأثر بها؛ لأن فحص الـ(بي سي آر) عالي الدقة.

وأشار متحدث الصحة إلى ضرَرة أخذ الحيطة والحذر بشكل عام، وإجراء الفحص عند الشعور بمثل هذه الأعراض.