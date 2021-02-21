شكرا لمتابعة خبر عن طريقة الإبلاغ عن وفاة متقاعد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد طريقة الإبلاغ عن وفاة متقاعد سواء مدنيًّا أو عسكريًّا مع التحقق من صحة الإبلاغ عن طريق الربط الإلكتروني مع وزارة الصحة، وتسهم هذه الخدمة في إيقاف صرف المعاش للمتقاعد المتوفى للحفاظ على حقوق المستفيدين.

وقالت التقاعد أن الإبلاغ عن وفاة متقاعد تتطلب: تسجيل الدخول عن طريق الخدمات الإلكترونية أو النفاذ الوطني الموحد.

وأضافت أن الخطوة التالية تتمثل في تحديد نوع العميل كـ(زائر)، ثم اختيار خدمة (الإبلاغ عن وفاة متقاعد) من قائمة الطلبات الجانبية ومن ثم إدخال البيانات المطلوبة وتقديم الطلب، وفقًا للمؤسسة العامة للتقاعد.