شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. كورية تتحدث عن دراستها بجامعة الملك سعود وتكشف أكلاتها المفضلة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):روت فتاة كورية تدعى مين يونغ كيم، تفاصيل حول دراستها في جامعة الملك سعود، قائلة:" ادرس في جامعة الملك سعود، وتعلمت اللغة العربية من صديقاتي السعوديات ".
وأشارت مين يونغ كيم، خلال حوارها عبر برنامج" ياهلا ":" ادرس اللغة العربية الفصحى في الجامعة وتخصصت في التايكوندو بعد دراسة دامت 4 سنوات ".
وتابعت:" أحب الكبسة والمندي، وأعشق القهوة العربية "، موضحة:" صديقاتي السعوديات أعطوني اسم " حلا ".
#فيديو— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) February 21, 2021
"مين يونغ كيم" كورية ولدت في #السعودية، وتتحدث اللغة العربية، وتروي تجربتها لـ @Mofareh5 في #برنامج_ياهلا pic.twitter.com/m5cBlfenHV