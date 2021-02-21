شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. كورية تتحدث عن دراستها بجامعة الملك سعود وتكشف أكلاتها المفضلة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

روت فتاة كورية تدعى مين يونغ كيم، تفاصيل حول دراستها في جامعة الملك سعود، قائلة:" ادرس في جامعة الملك سعود، وتعلمت اللغة العربية من صديقاتي السعوديات ".

وأشارت مين يونغ كيم، خلال حوارها عبر برنامج" ياهلا ":" ادرس اللغة العربية الفصحى في الجامعة وتخصصت في التايكوندو بعد دراسة دامت 4 سنوات ".

وتابعت:" أحب الكبسة والمندي، وأعشق القهوة العربية "، موضحة:" صديقاتي السعوديات أعطوني اسم " حلا ".