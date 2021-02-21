اخبار السعوديه

شاهد.. قانوني يكشف عن عقوبة استغلال الأطفال عبر الإنترنت

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. قانوني يكشف عن عقوبة استغلال الأطفال عبر الإنترنت والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف المستشار القانوني والمحكم القضائي، محمد الوهيبي، عن عقوبة استغلال الأطفال عبر الإنترنت.

 

وقال محمد الوهيبي خلال حواره عبر برنامج " سيدتي ":" عقوبة جريمة استغلال الأطفال عبر الإنترنت تصل إلى 5 سنوات سجن ".

ولفت إلى أن عقوبة الجرائم المعلوماتية قد تصل إلى 3سنوات سجن، مشددا:" يجب التقدم بشكوى في كلنا أمن ".

وأوضح:" يجب متابعة الشكوى لدى أقرب مركز شرطة تابع له لتحريك الدعوى بالحق الخاص أمام المحكمة المختصة وفي الغالب تكون المحكمة الجزائية ".

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا