شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. قانوني يكشف عن عقوبة استغلال الأطفال عبر الإنترنت والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف المستشار القانوني والمحكم القضائي، محمد الوهيبي، عن عقوبة استغلال الأطفال عبر الإنترنت.

وقال محمد الوهيبي خلال حواره عبر برنامج " سيدتي ":" عقوبة جريمة استغلال الأطفال عبر الإنترنت تصل إلى 5 سنوات سجن ".

ولفت إلى أن عقوبة الجرائم المعلوماتية قد تصل إلى 3سنوات سجن، مشددا:" يجب التقدم بشكوى في كلنا أمن ".

وأوضح:" يجب متابعة الشكوى لدى أقرب مركز شرطة تابع له لتحريك الدعوى بالحق الخاص أمام المحكمة المختصة وفي الغالب تكون المحكمة الجزائية ".