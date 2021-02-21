شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق 288 منشأة في يوم واحد لمخالفتهم التدابير الوقائية لكورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أغلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان 288 منشأة تجارية وغذائية أمس السبت لمخالفتها التدابير الوقائية والبرتوكولات الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا

وقالت الوزارة أن جدة تصدرت عدد المنشآت المغلقة بـ 171 ألف منشأة، ثم الرياض بـ 29، وبعدهما عسير بـ 26، والشرقية بـ15.

يجدر الإشارة إلى أن الأمانات والبلديات نفذت 16,4 ألف جولة رقابية لمتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية، وفرضت 826 مخالفة.