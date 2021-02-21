شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. السبب الحقيقي وراء تكدس الشاحنات المخالفة داخل أحياء الدمام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

بثت قناة الإخبارية تقريرا يرصد وقوف الشاحنات المخالفة لنظام النقل داخل الأحياء السكنية والميادين العامة في الدمام، يعد ظاهرة ليست وليدة الساعة ولكنها أصبحت مشهدا يوميا رغم مكافحة الجهات المعنية لها.

وبحسب التقرير، فإن سبب تكدس الشاحنات داخل الأحياء السكنية في الدمام يعود إلى عدم وجود مواقع مخصصة للتجمع فيها، وضعف مستوى التكامل بين البلديات والهيئات العامة للنقل فيما يخص مراقبة الشاحنات.

وتعتبر أزمة تسبب انتشارها بشكل عشوائي في الأحياء مما أدى إلى تشويه المنظر الحضاري للمدينة وأصبح منظرا يستنزف الأموال جراء صيانة الطرق.