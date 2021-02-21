شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. تفاصيل سرقة سيارة مواطنة من أمام منزلها في الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت المواطنة صاحبة السيارة المسروقة التي ظهرت في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تفاصيل واقعة سرقة السيارة أمام منزلها.

وقالت المواطة أن السيارة تعرضت للسرقة أمام منزلها في تمام العاشرة والنصف مساء يوم الخميس الماضي بحي الفيحاء في العاصمة الرياض، مبينة أن مراجعة الكاميرات أظهرت شخصين، أحدهما كان معه جهاز لفك الشفرة، ما أسهم في فتح أبواب السيارة.

واكدت أنه بقي جالسًا داخل السيارة لفترة قبل أن تتحرك وتغادر موقع السرقة بشكل كامل، موضحة أن السيارة من موديل هيونداي إلنترا فضية اللون وتحمل لوحة معدنية رقم "د ن أ 9070"، مشيرة إلى أنه رغم مرور عدد من الأيام لم تستطع إيجاد السيارة.