شكرا لمتابعة خبر عن المرور يصدم الجميع بخصوص مخالفة الوقوف الخاطئ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

دعت الإدارة العامة للمرور، لأخذ الحذر من خطورة مخالفة الوقوف ‏الخاطئ؛ إذ إنها لا تقتصر على مرتكبها، بل تصل إلى الآخرين ‏وقد تتسبب بتأخير إسعاف الحالات الطارئة.‏

ولفتت إدارة المرور، إلى أن حجز مركبات الآخرين بالوقوف الخاطئ؛ يعد ‏تعديًا على حق مستخدمي الطريق وإهدارًا لأوقاتهم.‏

وكان جدول المخالفات المرورية رقم (1)، نص على توقيع غرامة لا تقل ‏عن 100 ريال ولا تزيد على 150 ريالًا، حال وقوف المركبة في ‏أماكن غير مخصصة.