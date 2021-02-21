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المرور يصدم الجميع بخصوص مخالفة الوقوف الخاطئ

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

دعت الإدارة العامة للمرور، لأخذ الحذر من خطورة مخالفة الوقوف ‏الخاطئ؛ إذ إنها لا تقتصر على مرتكبها، بل تصل إلى الآخرين ‏وقد تتسبب بتأخير إسعاف الحالات الطارئة.‏

ولفتت إدارة المرور، إلى أن حجز مركبات الآخرين بالوقوف الخاطئ؛ يعد ‏تعديًا على حق مستخدمي الطريق وإهدارًا لأوقاتهم.‏

وكان جدول المخالفات المرورية رقم (1)، نص على توقيع غرامة لا تقل ‏عن 100 ريال ولا تزيد على 150 ريالًا، حال وقوف المركبة في ‏أماكن غير مخصصة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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