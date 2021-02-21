شكرا لمتابعة خبر عن المرور يصدم الجميع بخصوص مخالفة الوقوف الخاطئ والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):دعت الإدارة العامة للمرور، لأخذ الحذر من خطورة مخالفة الوقوف الخاطئ؛ إذ إنها لا تقتصر على مرتكبها، بل تصل إلى الآخرين وقد تتسبب بتأخير إسعاف الحالات الطارئة.
ولفتت إدارة المرور، إلى أن حجز مركبات الآخرين بالوقوف الخاطئ؛ يعد تعديًا على حق مستخدمي الطريق وإهدارًا لأوقاتهم.
وكان جدول المخالفات المرورية رقم (1)، نص على توقيع غرامة لا تقل عن 100 ريال ولا تزيد على 150 ريالًا، حال وقوف المركبة في أماكن غير مخصصة.