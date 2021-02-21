شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. متحدث الصحة: لم نصل حتى الآن إلى مستوى الاستقرار في معدل الإصابات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): قال متحدث وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، إن من حصلوا على لقاح قال متحدث وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، إن من حصلوا على لقاح كورونا سواء الجرعة الأولى أو الثانية أو جرعة ما بعد التعافي يجب عليهم أن يواصلوا الإجراءات الاحترازية. وأوضح محمد العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة:" لم نصل حتى الآن إلى مستوى الاستقرار في معدل الإصابات ". ولفت محمد العبدالعالي:" نرصد إقبالا كبيرا للحصول على لقاح كورونا في مناطق المملكة ". وتابع ‏متحدث الصحة:" نتجاوز جائحة كورونا بتطبيق الاجراءات والحصول على اللقاح ".