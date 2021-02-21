شكرا لمتابعة خبر عن إحباط تهريب 24 كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر في جازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

صرح مدير العلاقات والإعلام بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، بأن دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تمكنت -بفضل الله- من إحباط تهريب ( 24 ) كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر أثناء محاولة تهريبها من قبل مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الأثيوبية.

وأوضح العقيد الطويان، أنه تم القبض على المهربين وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.