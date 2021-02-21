شكرا لمتابعة خبر عن «توكلنا» يصدر توضيحاً بشأن تسجيل الخروج من تجمع المولات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

علق تطبيق «توكلنا» على ما تم تداوله بشأن رسائل التنبيه التي تداولها البعض بشأن تسجيل الدخول والخروج من تصريح التجمع في المولات والمراكز التجارية عبر مسح «الباركود» المخصص لكل منشأة.

ولفت التطبيق إلى أنه في حالة عدم تسجيل الزائر للخروج من مكان التجمع فإنه يتم تسجيل خروجه آليا والمرافقين -إن وجدوا- عند تجاوز الزائر النطاق الجغرافي المحدد لتصريح التجمع.

وأشار إلى أن تصريح التجمع التجاري يمكن استخدامه من قبل مسؤولي الجهات التجارية للموظفين وللزائرين مثل المولات والمعارض والمحلات التجارية وغيره مع الالتزام بتعليمات وزارة الداخلية.