بالفيديو: المرور يطيح بـ«مفحط الفجر».. وتطبيق العقوبات بحقه

أكد المرور السعودي، اليوم الأحد، أنه تم إلقاء القبض على قائد مركبة يقوم بالتفحيط، ويصدر أصواتًا مزعجة بسيارته خلال عطلة نهاية الأسبوع، وإحالته إلى الهيئة المرورية؛ لتطبيق العقوبات المقررة نظامًا ضده.

وقد تفاعل المرور مع بلاغ موثّق بالفيديو، يقول: يخرج صاحب هذه المركبة في عطلات نهاية الأسبوع، وكل يومين ويفعل ذلك (التفحيط) في منتصف الليل في وقت متأخر من الساعة 2 صباحًا حتى 3 صباحًا؛ ما يخلق الكثير من الاضطرابات في المنطقة بأصواته الصاخبة.. يرجى زيارة المنطقة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتجاوبًا مع البلاغ، قال المرور السعودي: شكرًا لكم اهتمامكم وحرصكم، ونفيدكم بأنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

@eMoroor يخرج هذا الرجل في عطلات نهاية الأسبوع وكل يومين ويفعل ذلك في منتصف الليل في وقت متأخر من الساعة 2 صباحًا حتى 3 صباحًا مما يخلق الكثير من الاضطرابات في المنطقة بأصواته الصاخبة. يرجى زيارة المنطقة واتخاذ الإجراءات اللازمة. pic.twitter.com/sJ93eSRnLl — ALi (@alisix77) February 19, 2021

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