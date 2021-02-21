«الأرصاد» عن طقس الاثنين: أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على 9 مناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار رعدية، الاثنين، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على 9 مناطق.

وقال مركز الأرصاد، في بيان صادر عنه الأحد: يُتوقع ـ بمشيئة الله تعالى ـ هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مناطق «جازان، عسير، الباحة»؛ تمتد إلى منطقة مكة المكرمة، كذلك على مناطق «الرياض، القصيم، حائل والمنطقة الشرقية» وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية.

ولفت «المركز الوطني» إلى نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط وشمال وجنوب المملكة، كما لم يستبعد «تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية».

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، ذكر «الوطني للأرصاد»، أن الرياح السطحية ستكون شمالية غربية إلى غربية، بسرعة تتراوح بين 15-40 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر إلى مترين.

وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية، بسرعة تتراوح بين 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج بين متر إلى ونصف المتر، أما البحر فسيكون متوسط الموج إلى مائج.

وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة غدًا الاثنين:

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