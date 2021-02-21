«الموارد البشرية» تضبط 1397 مخالفة لأنظمة العمل والإجراءات الاحترازية

نفذت فرق التفتيش الميداني التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال الفترة من 11 - 17 فبراير الجاري, 26697 زيارة ميدانية في مختلف مناطق المملكة؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مقرات العمل وللحد من انتشار فيروس كورونا، والالتزام بأنظمة وتشريعات الوزارة المنظمة لسوق العمل، وتنفيذ قرارات التوطين.

وأسفرت هذه الزيارات عن ضبط 1210 مخالفات لأنظمة العمل، إضافة إلى 187 مخالفة للإجراءات الاحترازية من منشآت القطاع الخاص، كما وجهت الوزارة 2601 إنذارًا للمنشآت المخالفة، وتلقت 1155 بلاغًا واردًا عبر مختلف وسائل التواصل والإبلاغ تعاملت معها فرق التفتيش الميداني.

ودعت الوزارة أصحاب المنشآت إلى ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مقرات العمل، والالتزام بأنظمة وتشريعات الوزارة المنظمة لسوق العمل، وتنفيذ قرارات التوطين.

وبيّنت أن الزيارات الميدانية المفاجئة مستمرة في مختلف مناطق المملكة، داعية الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفة عبر تطبيق «معًا للرصد» المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال بالرقم الموحد «19911».