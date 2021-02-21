النائب العام: العملية العدلية في النيابة متوازنة بين الصلاحيات الجزائية الممنوحة لأعضائها

واصل النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب جولته التفقدية لنيابات منطقة عسير بزيارة اليوم لنيابة محافظة بيشة.

والتقى الشيخ سعود المعجب أصحاب الفضيلة وأعضاء النيابة بالمحافظة، وحثهم على مواصلة العمل الدؤوب في إنجاز القضايا، مؤكدًا أن العملية العدلية في النيابة متوازنة بين الصلاحيات الجزائية الممنوحة لأعضائها، وبين العمل المؤسسي الذي يعتمد على روح الفريق الواحد، في ظل الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة للنيابة العامة وتمتعها بالاستقلالية التامة بما يحقق المصلحة العدلية للمجتمع.