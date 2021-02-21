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«الأوقاف» توضح شروط الوقف المنقول والثابت

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الرياض - محمد عبدالله - تتضمن كل ما يجوز بيعه..

أكدت الهيئة العامة للأوقاف، اليوم الأحد، أن «كل ما يجوز بيعه يجوز وقفه»؛ لكن بتحقيق الشروط اللازمة لذلك.

وعبر «إنفوجراف»، أوضحت الهيئة تلك الشروط، وما يمكن وقفه، لافتة إلى أن كل ما جاز بيعه أو الانتفاع به وفيه خير ونفع للمجتمع مع بقاء عينه من عقار ثابت أو منقول يمكن وقفه.

ولفتت إلى أنه يشترط للوقف أن يكون «عينًا معلومة يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينهاـ أو مالاً متقومًا، معلومًا مملوكًا للوقف، ومن العقار (الأرض، الدار، الدكان، البستان) أما المنقول فمثل (الحيوان، السيارة، السلاح، الدروع، الآلات، الكتب، الحلي، والأثاث)». 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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