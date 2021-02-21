مكافحة الجراد الصحراوي في 8 مناطق

واصلت فرق وزارة البيئة أعمالها في مكافحة الجراد الصحراوي بمساحة تتجاوز 43 ألف هكتار في 8 مناطق، شملت حائل، القصيم، الرياض، تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، عسير، جازان، وبلغت المساحة المستكشفة 145220 هكتار.
المساحة المعالجة «بالهكتار»
1580 حائل
16000 القصيم
2280 الرياض
2520 تبوك
10275 المدينة المنورة
6915 مكة المكرمة
615 عسير
50 جازان
المساحة المصابة والمعالجة
43635 هكتارًا
635 تقريرًا
10 أسراب
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