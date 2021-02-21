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مكافحة الجراد الصحراوي في 8 مناطق

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واصلت فرق وزارة البيئة أعمالها في مكافحة الجراد الصحراوي بمساحة تتجاوز 43 ألف هكتار في 8 مناطق، شملت حائل، القصيم، الرياض، تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، عسير، جازان، وبلغت المساحة المستكشفة 145220 هكتار.

المساحة المعالجة «بالهكتار»

1580 حائل

16000 القصيم

2280 الرياض

2520 تبوك

10275 المدينة المنورة

6915 مكة المكرمة

615 عسير

50 جازان

المساحة المصابة والمعالجة

43635 هكتارًا

635 تقريرًا

10 أسراب


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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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