مكافحة الجراد الصحراوي في 8 مناطق

واصلت فرق وزارة البيئة أعمالها في مكافحة الجراد الصحراوي بمساحة تتجاوز 43 ألف هكتار في 8 مناطق، شملت حائل، القصيم، الرياض، تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، عسير، جازان، وبلغت المساحة المستكشفة 145220 هكتار. المساحة المعالجة «بالهكتار» 1580 حائل 16000 القصيم 2280 الرياض 2520 تبوك 10275 المدينة المنورة 6915 مكة المكرمة 615 عسير 50 جازان المساحة المصابة والمعالجة 43635 هكتارًا 635 تقريرًا 10 أسراب



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