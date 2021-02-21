4 مبادرات لجامعة خالد

دشنت مؤخرًا المدينة الجامعية بالفرعاء، 4 مبادرات قدمتها جامعة الملك خالد وتستهدف من خلالها خدمة المجتمع. وأبان رئيس الجامعة الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي أن المبادرات التي تحمل اسم «إنسان عسير» تأتي لتجسيد دور الجامعة في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، من خلال رؤيتها وأهدافها المتسقة مع استراتيجية منطقة عسير، بأدوارها الريادية والمجتمعية. وتمثلت المبادرات التي تم تدشينها في مبادرة «تعلم فريد» والتي تسعى إلى تعزيز التعلم الإلكتروني، ونشر ثقافة التعليم والتعلم عن طريق التقنية في كل محافظات منطقة عسير، إضافة إلى مبادرة «تحسين تجربة المرضى في صيدليات عسير» وتهدف إلى مناقشة التحديات وتوليد الحلول والأفكار لجعل مدينة أبها أكثر استدامه وسعادة. كما شملت المبادرات أيضًا «ملتقى كيف تبني مسكنك» ويهدف بشكل أساسي إلى تجميع وعرض أهم ما يتعلق بخطوات تملك المسكن، ومراحل بنائه، مع مراعاة كل ما هو جديد في ظل التطورات المتسارعة في التشريعات، وفي القطاع العقاري، وفي تقنية البناء والمواد، إضافة إلى «ملتقى مهارات المستقبل» والذي يجسد بدوره رسالة الجامعة والتزامها بمهمة التدريب والتطوير في مجال مهارات وظائف المستقبل، ليُسهم في بناء المعرفة المتخصصة والممارسة الصحيحة في مجال مهارات المستقبل.



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