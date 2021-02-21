إلزام الجهات الحكومية بإدارات للمتطوعين وعلاجهم

تتجه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى إلزام الجهات الحكومية بتأسيس كيانات إدارية، تتولى الإشراف على العمل التطوعي وتنظيمه وتطويره في الجهة الحكومية والجهات التي تقع تحت إشرافها، بالإضافة إلى تطبيق التزاماتها تجاه المتطوعين، وتفريغ عدد من منسوبيها خلال ساعات الدوام الرسمي وتسليمهم إفادة بعدم الممانعة بتنفيذ الفرص التطوعية.

جاء ذلك في سياق «مشروع اللائحة التنظيمية للعمل التطوعي» التي أعدتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتضمنت أن يتم تسجيل جميع الأطراف المعنية في منصة العمل التطوعي وفق البيانات والآلية التي تحددها الجهة المسؤولة عن العمل التطوعي لكل طرف.

ونص مشروع اللائحة أيضا على أنه على الجهات المفعلة للعمل التطوعي وضع آليات خاصة بها لتطبيق اللائحة، وتنسيق توفير العلاج مع المستشفيات والمستوصفات الحكومية أو المنشآت الصحية الخاصة التي يحال إليها المتطوع في حال إصابته بسبب تنفيذ الفرص التطوعية، ما لم يُقصر في تطبيق إجراءات الأمن والسلامة المحددة لتنفيذ الفرصة التطوعية مع الجهة المفعلة.

كما تضمن المشروع أن يتم تعويض المتطوع في حال الإصابة بعجز أو عاهة، أو التعويض لورثته في حالة الوفاة بسبب تنفيذ العمل التطوعي، ويكون التقدير صادرا من الهيئة الطبية أو الشرعية المختصة.

أهداف اللائحة

نشر ثقافة العمل التطوعي وتفعيله بين أفراد المجتمع

تنظيم العلاقة بين أطراف العمل التطوعي، وتحديد حقوقهم وواجباتهم.

تعزيز قيم الانتماء الوطني والعمل الإنساني

تنمية قدرات المتطوعين وتوجيهها نحو الأولويات الوطنية.

تطوير البيئة التنظيمية للعمل التطوعي

تسجيل الفريق التطوعي

01

ألا يقل عدد أعضاء الفريق عن 5 أعضاء.

02

أن يكون نطاق عمل الفريق ومجاله متوافقاً مع الجهة المفعلة

03

تحديد البيانات الأساسية للفريق

04

اتباع خطوات وإجراءات التسجيل

التزامات الجهات الحكومية

الالتزام بالميثاق الأخلاقي للعمل التطوعي واللائحة التنظيمية

توفير الموارد اللازمة لإدارة العمل التطوعي

تبني ثقافة العمل التطوعي وتنفيذ أنشطة دورية لنشرها

تصميم فرص تطوعية تناسب احتياجها وتتوافق مع أهدافها التنموية

دراسة وتقييم المخاطر المتعلقة بالفرصة التطوعية

استقطاب المتطوعين بمختلف الوسائل الملائمة والرد على استفساراتهم

دراسة طلبات المتقدمين والمفاضلة بينهم بطريقة عادلة

تسكين المتطوعين بإبرام اتفاقية التطوع بينها وبين المتطوع

الحفاظ على سرية البيانات وعدم تداولها مع أي طرف ثالث

ربط المتطوعين بالمشرفين المباشرين

تقديم الدعم اللازم للمتطوع لأداء فرصته التطوعية

تنسيق توفير العلاج مع المستشفيات والمستوصفات الحكومية أو الخاصة

تعويض المتطوع في حال الإصابة بعجز أو عاهة